Konzerte in Gelsenkirchen Wo wird Taylor Swift übernachten?

Gut möglich also, dass sie dieses Flugzeug nutzen möchte, um woanders zu übernachten. Doch solche Pläne könnten durch das Nachtflugverbot durchkreuzt werden. Denn außer in Notfällen, etwa in medizinischen, meteorologischen oder sicherheitsrelevanten Fällen, dürfen in Düsseldorf zwischen 23 und 6 Uhr im Linien- und Charterverkehr keine Flugbewegungen koordiniert werden. Ähnliches gilt auch für die Betriebszeiten am Dortmunder Flughafen. Am Flughafen Münster-Osnabrück gibt es ein solches Nachtflugverbot nicht, hier starten auch nach 23 Uhr noch reguläre Linienflüge. Dann könnte Taylor vielleicht doch noch nach Paris oder London fliegen, um dort zu nächtigen. Doch bei drei Konzerten stehen die Chancen gut, dass sie immerhin für die zwei Nächte dazwischen einen Schlafplatz in NRW sucht.