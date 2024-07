Swift-Konzerte in Gelsenkirchen Der Taylor-Countdown läuft

Noch sind die Nachwehen der EM in der Stadt im nördlichen Ruhrgebiet deutlich sichtbar. Doch drei Tage vor dem ersten Konzert werden die „United by Football“-Plakate sukzessive durch „Taylor“-Poster ersetzt. Auf Straßenbahnen strahlt das Konterfei des 34-jährigen Superstars. Ein fiktives Stadteingangsschild mit der Aufschrift „Swiftkirchen“ heißt die Besucher willkommen. Am Montagmittag erinnert an der Veltins-Arena nicht mehr viel an die EM, aber immer mehr an Taylor Swift. Und obwohl es den Fans nicht gestattet ist, sich schon jetzt für längere Zeit auf dem Gelände aufzuhalten, tun es manche Fans eben trotzdem. Sie hoffen auf gute Plätze am Mittwoch, wenn das erste Konzert stattfindet.