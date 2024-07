Konzerte in Gelsenkirchen Welche Promis zu Taylor Swifts Konzerten kommen könnten

Auch bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen dürften zu sehen sein. Nach den Konzerten in Gelsenkirchen wird sie noch Shows in Hamburg und München spielen. Gut möglich also, dass besonders die Prominenz aus NRW in Gelsenkirchen zu Gast sein wird. Ob Sportler wie Lukas Podolski dabei sein werden, Moderatoren wie Jan Böhmermann oder musikalische Größen wie die Toten Hosen oder Doro Pesch, wird sich zeigen. Auf jeden Fall wird es sich lohnen, ein Auge auf den VIP-Bereich zu haben. Vielleicht wartet dort noch eine prominente Person, die man vorher so gar nicht als „Swiftie“ gesehen hätte.