Superstar gibt Konzerte in NRW Was Fans von Taylor Swift zu den Konzerten in Gelsenkirchen wissen müssen

Der Veranstalter FKP Scorpio hat auf seiner Website die verschiedenen Einlasszeiten für die Konzerte in Gelsenkirchen veröffentlicht. Alle, die das „Early Entry Package“ gebucht haben, können schon ab 15.30 Uhr die Arena betreten. Der reguläre Einlass beginnt dann um 16.30 Uhr. Die VIP-Pakete „VIP 1 It's Been A Long Time Coming“ und „VIP 6 We Never Go Out of Style“ beinhalten ebenfalls den frühen Einlass zum Veranstaltungsort. Alle anderen VIP-Pakete beinhalten keinen frühen Einlass und werden zu den oben genannten Einlasszeiten für den allgemeinen Einlass zugelassen.