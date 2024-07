Taylor Swift in Gelsenkirchen Wie „Swifties“ ihre Armbänder und Outfits basteln

Wer noch einsteigen will, der sollte bei den einschlägigen Ketten wie Sostrene Grene oder auch im Internet fündig werden. Fachberatung und die Möglichkeit, die Materialien vorher genau in Augenschein zu nehmen, gibt es aber oft nur im Fachhandel. Der Werkladen in Düsseldorf-Benrath etwa hat eine große Auswahl an Kreativmaterialien. „Die sind auch eigentlich immer beliebt, auch wenn der große Taylor-Swift-Ansturm bisher ausgeblieben ist“, so eine Mitarbeiterin. Und auch bei Basteln-Selbermachen in Gerresheim sollten Fans fündig werden. In Köln gibt es aber ebenso einige Adressen, wie zum Beispiel Schreibwaren Düssel in Nippes. Auch hier gebe es noch alles, was das Swiftie-Herz begehrt.