Gelsenkirchen im Swift-Fieber „Bei Taylor Swift geht es um mehr als Musik“

Am Mittwochnachmittag erinnert an der Veltins-Arena in der Stadt im nördlichen Ruhrgebiet nichts mehr an die Fußball-EM, die „United by Football“-Plakate wurden durch „Swiftkirchen“-Schilder ersetzt und statt Fußballtrikots sieht man überall bunte Kostüme und Outfits. Für viele Fans ist es das erste Mal, dass sie ihr Idol live sehen. So geht es auch den drei Freundinnen Emily Birkner, Özlem Nurdogan und Louisa Meier. „Wir haben uns vor einem Jahr die Tickets gekauft und können gar nicht glauben, dass es heute endlich so weit ist“, sagt Birkner. Die drei Swifties aus Düsseldorf wollen sich vor dem Konzert noch ordentlich mit Merchandise-Artikeln eindecken.