„Schön, euch zu sehen“ Taylor Swift grüßt ihre Fans auf Deutsch

US-Superstar Taylor Swift hat ihre Fans in Gelsenkirchen auf Deutsch begrüßt. „Gelsenkirchen, willkommen zur „Eras Tour“! Guten Abend“, rief die 34-Jährige unter dem Jubel von 60.000 Fans in der ausverkauften Arena. Für das erste Deutschlandkonzert von Swift sind Zehntausende Fans in die Ruhrgebietsstadt gekommen.