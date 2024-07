Mehrere Polizeieinsätze in Gelsenkirchen Verkehrschaos bei Abreise von Taylor Swift Konzert

Vor dem Taylor-Swift-Konzert in Gelsenkirchen sei ein mutmaßlicher Stalker in Gewahrsam genommen worden, meldete die Polizei am Mittwochabend. Damit reagierte sie nach eigenen Angaben auf Hinweise aus dem Veranstaltungsmanagement. Zuvor habe es demnach Drohungen gegen Taylor Swift gegeben. Näheres zur Person oder den Hintergründen teilte eine Polizeisprecherin zunächst nicht mit. Bislang gibt es keine Stellungnahme dazu vonseiten der Veranstalter oder der Sängerin.