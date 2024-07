Vor Veltins-Arena in Gelsenkirchen Lange Staus und volle Straßenbahnen vor Swift-Konzert

Am Nachmittag hatte es auf der A2 bei Herten – in der Nähe der Schalke-Arena - in beide Richtungen jeweils einen Unfall mit Blechschäden gegeben. Die Autos stauten sich auf jeweils bis zu sechs Kilometern Länge und strapazierten die Nerven der anreisenden Fans. Die Polizei appellierte an die Konzertbesucher, Ruhe zu bewahren und gab Ausweich-Tipps. Auch die Autobahn GmbH wies Fans auf der Plattform X auf die Unfälle hin.