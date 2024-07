Fotos Die Warteschlange wächst – Swifties stehen seit 4 Uhr vor der Veltins-Arena

Braucht noch jemand ein Ticket? Ein Mann bietet bei der Veranstaltung „Taylor Town“ in der Gelsenkirchener Innenstadt auf einem Zettel auf seinem Rücken Karten für das Konzert an. Wie so häufig, werden vor Konzerten noch Tickets verkauft, manchmal sogar für einen Spottpreis. Bei 380 pro Karte kann man davon allerdings nicht sprechen.