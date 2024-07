Was Verkehrsbetriebe und Stadt organisieren Alle Zeichen stehen auf Swiftkirchen

Doch spätestens ein paar Stunden vorm Konzert wird es die Fans, die Tickets ergattern konnten, zur Veltins-Arena ziehen. Entscheidend dafür ist die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bogestra). Nachdem der Transport von und zur Arena bei der Europameisterschaft nicht immer ganz reibungslos funktioniert hat, ist man aber für die Konzerte von Taylor Swift diesbezüglich optimistisch. „Als städtisches Verkehrsunternehmen freuen wir uns, die Fans in Swiftkirchen willkommen heißen zu können“, so eine Pressesprecherin. „Unsere Bahnen der Linie 302 stehen für die letzten Kilometer zur Veltins-Arena bereit.“ Auf der Strecke sollen also, wie bei anderen Großveranstaltungen, zusätzliche Fahrzeuge auf der Strecke der Straßenbahnlinie 302 verkehren. „Diese zusätzlichen Bahnen fahren nicht nach Fahrplan. Ihr Einsatz wird durch unsere Mitarbeiter vor Ort und unsere Leitstelle gesteuert“, so die Sprecherin. „Daher sind die Fahrten im Vorhinein auch nicht in den digitalen Informationssystemen und den gedruckten Fahrplänen zu finden.“ Und weil nicht alle Menschen an den Tagen nur Taylor Swift im Kopf haben, rät die Sprecherin noch: „Die Anreise zu den Konzerten fällt in den Nachmittagsverkehr, bei dem unsere Busse und Bahnen erfahrungsgemäß stärker ausgelastet sind. Auch wenn in dieser Zeit viele Bahnen unterwegs sind, empfehlen wir den Fans bei der Anreise ausreichend Zeit einzuplanen.“