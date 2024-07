Konzerte in Gelsenkirchen Swift lässt Hotelanfragen um 3500 Prozent ansteigen

Die beiden anderen Städte, in den Konzerte stattfinden, sind anscheinend schon länger im Fokus von Touristen. Die Daten von der Plattform booking.com, die sich auf Suchanfragen an den Tagen beziehen, an denen die Europakonzerte angekündigt wurden und an denen die Tickets dafür in den Verkauf gingen, zeigen, dass die Suchanfragen nach Unterkünften in Hamburg für die Konzerttage im Jahresvergleich um mehr als elf Prozent gestiegen sind. In München gab es im Vergleich zum Vorjahr sogar einen Zuwachs von mehr als 28 Prozent. Doch damit reichen sie nicht annähernd an den Anstieg der Anfragen in Gelsenkirchen heran.