Konzerte von Taylor Swift Hotelpreise in Gelsenkirchen bei fast 1000 Euro

Die drei Konzerte von Taylor Swift am 17., 18. und 19. Juli sorgen für diesen enormen Anstieg. Diese drei Konzerte sind die einzigen in Nordrhein-Westfalen der Künstlerin, in den Tagen danach spielt sie noch jeweils zwei Konzerte in Hamburg und München. Alles Konzerte sind seit Monaten ausverkauft. Auch für die Tickets wurden zum Teil hohe Preise aufgerufen. Je nach Sitz- oder Stehplatzkategorie zahlten die Fans hier auch schon über 100 Euro, VIP-Ticket-Pakete wurden für knapp 400 Euro verkauft.