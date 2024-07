Idee von Fan aus Emmerich Ortsschild mit Taylor Swift – Gelsenkirchen wird in „Swiftkirchen“ umbenannt

Außerdem ging ein Brief – per Einschreiben – an die Oberbürgermeisterin Karin Welge. „Ich melde mich mit einem außergewöhnlichen und innovativen Vorschlag an Sie, der das Potenzial hat, Gelsenkirchen weltweit ins Rampenlicht zu rücken“, schrieb sie. Sie beschrieb die Vorteile für die Stadt, wenn aus Gelsenkirchen „Swiftkirchen“ wird: die gesteigerte mediale Aufmerksamkeit würde noch mehr Besucher anlocken, was einen positiven wirtschaftlichen Effekt für die gesamte Stadt bedeuten könne. Aleshanee schlug vor, zusätzlich Mechandising-Artikel anzubieten. Ihre Eltern halfen ihr. „Wenn Jugendliche von sich aus so eine Idee haben, dann sollte man das auch unterstützen“, sagt Sven Westhoff.