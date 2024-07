Start der Deutschland-Konzerte Diese Promis haben bei Taylor Swift in Gelsenkirchen gefeiert

Seit Wochen bereiten sich tausende Fans akribisch auf die Konzerte vor. Wer hingeht, der spricht zumeist schon lange vor dem Konzert darüber. So mancher Influencer, wie zum Beispiel die Kölnerin Florentine alias „Flobroo“. bastelte nicht nur eifrig Armbänder, einige ihrer selbst gestalteten Eras-Outfits verloste sie auch an ihre Follower. Und nicht nur sie besucht eines der insgesamt drei Konzerte in Swiftkirchen. Im Laufe der drei Konzerte ist also noch einiges an Promi-Faktor in der Veltins-Arena zu erwarten.