Drei Konzerte in NRW Diese Promis waren beim zweiten Swift-Konzert in Gelsenkirchen

Die Fans der US-Sängerin sind im Schnitt recht jung. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch „ältere“ Menschen ihre Freude an den Konzerten haben können. Das dachten sich wohl auch das Moderatoren-Ehepaar Giovanni und Jana Ina Zarrella am Mittwochabend, die laut ihres Posts bei Instagram als „Ü40 Swifties“ dabei waren. Gemeinsam mit ihrer Tochter und deren Freundin waren auch sie beim ersten Konzert dabei. Mit passendem Schild ( „Swiftie for like ever“) und Beweis-Selfie. Dass Jana Ina ein absoluter Medienprofi ist, beweist sie auch in ihren Instagram Storys. Dort sind nämlich direkt noch weitere Promis zu sehen: Comedian Matze Knop, CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und das Ehepaar Clemens und Margit Tönnies, auf deren Einladung die Zarrellas dabei gewesen zu sein scheinen.