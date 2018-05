Tausende ohne Schulabschluss in NRW: „Wir sagen ihnen, dass sie sich nicht schämen sollen“

Düsseldorf Tausende Jugendliche verlassen die Schule in NRW ohne Abschluss. Sie könnten nicht jedem helfen, sagt eine Schulleiterin. „Das ist aber nicht das Ende“, sagen Berufsberater.

Wenn jemand die Schule ohne Abschluss verlässt, sei meistens Schwänzen das Problem, sagt Maria Karrenbrock, Leiterin der Fritz-Henkel-Schule in Düsseldorf-Garath. “Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Jugendliche zu Schulverweigerern werden: Schulangst, eine Traumatisierung oder das häusliche Umfeld.“ Oft hätten die Probleme schon in der Grundschulzeit begonnen. „Für uns ist es dann schwer, an die Schüler noch heranzukommen.“ Außerdem landeten auf den Hauptschulen diejenigen, die es auf dem Gymnasium oder der Realschule nicht geschafft haben. „Wir schaffen es nicht, jeden aufzufangen.”

In Düsseldorf waren es im vergangenen Jahr 161 junge Menschen, die ohne jeglichen Abschluss die Schule verlassen haben. Dass es nicht mehr waren, liege auch am “Rather Modell”, sagt Karrenbrock. Der Verein - benannt nach dem Stadtteil, in dem die Initiative im Jahr 1995 startete - unterstützt Schulverweigerer in Düsseldorf und arbeitet mit freien Trägern der Jugendhilfe zusammen. In ihm engagieren sich Mitarbeiter aus Schulamt, Jugendamt und den Schulen. Karrenbrock würde aber gerne auch in ihrer Schule noch mehr leisten können, um die Jugendlichen zu unterstützen. “Wir benötigen einen noch früheren Einsatz in der Schulsozialarbeit. Aber dafür brauchen wir mehr Ressourcen, mehr Personal. Und das müssten ja nicht einmal Lehrer sein.”