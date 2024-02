Straßenkarneval ist eröffnet Kunterbuntes Treiben in der Düsseldorfer Altstadt

Nach dem Sturm aufs Rathaus wurde auch auf der Bühne auf dem Marktplatz ordentlich gefeiert: Hermes und Band spielten das Mottolied „Wat et nit all jöwt...“, die Rhythmussportgruppe, Wimmer Band, Alt Schuss und viele weitere Düsseldorfer Karnevalsbands heizten auf der Bühne des Comitees Düsseldorfer Carneval die Stimmung an. Für einige Jecken ist der Sturm aufs Rathaus Pflichtprogramm und der offizielle Start in den Düsseldorfer Straßenkarneval. Die Gruppen kamen bunt verkleidet und bewiesen bei den Kostümen viel Liebe zum Detail. Einige Verkleidungen waren mit Regencapes oder Müllsäcken an das Wetter angepasst, anderen Jecken schien der Dauerniesel nichts auszumachen.