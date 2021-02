Erstes warmes Wochenende : Tausende genießen Vorfrühling – die meisten corona-konform

Zahlreiche Menschen tummelten sich am Wochenede auf der Rheinuferpromenade in Düsseldorf. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Nach Eis und Schnee zog es die Menschen bei milden Temperaturen am Wochenende in Heerscharen ins Freie. Vor allem am Rhein war es voll. Dennoch verzeichnete die Polizei verhältnismäßig wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen.

Von Jörg Isringhaus

Das erste frühlingshafte Wochenende des Jahres lockte zwar tausende Menschen nach draußen, massenhafte Verstöße gegen die Corona-Schutzauflagen gab es jedoch nicht. In Düsseldorf wurde die Freitreppe am Burgplatz geräumt und gesperrt, nachdem es schon am Samstag in der Altstadt und an der Rheinuferpromenade größere Menschen-Ansammlungen gegeben hatte. Allein am Samstag leitete der Ordnungs- und Servicedienst der Stadt deshalb rund 150 Ordungswidrigkeitsverfahren ein. Am Sonntag waren Promenade und Rheinwiesen zwar ebenfalls gut besucht, die Polizei bezeichnete die Lage bis zum Mittag aber als „ruhig“.

Ähnlich bilanzierten die Behörden in Bonn, Krefeld, Wuppertal und Köln die Lage – zwar seien viele Menschen unterwegs, die meisten verhielten sich aber vernünftig. Am Freitag und am Samstag hatte der Ordnungsdienst in der Domstadt insgesamt 85 Menschen kontrolliert, die gegen das Ansammlungs- und Kontaktverbot im öffentlichen Raum verstoßen hatten. Dazu hätten 54 Personen die Maskenpflicht nicht eingehalten, teilte ein Sprecher der Stadt Köln mit.

In anderen Bundesländern musste die Polizei rigoroser einschreiten, etwa im Ostseebad Boltenhagen in Mecklenburg-Vorpommern: Dort fielen etliche Autos aus benachbarten Bundesländern auf, so dass man an den Ortseingängen Kontrollstellen eingerichtete. Allein am Samstag seien dort 28 Fahrzeugen zur Rückreise aufgefordert worden. In Bayern wurde wegen des großen Andrangs bei sonnigem Wetter die Gedenkstätte Walhalla in Donaustauf gesperrt.