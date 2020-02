Neujahrsempfang der Partei : Tausende demonstrieren in Münster gegen die AfD – Polizei setzt Pfefferspray ein

Demonstranten in Münster. Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster Aus Protest gegen den Neujahrsempfang der AfD sind in der westfälischen Stadt Münster am Freitag tausende Menschen auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben beteiligten sich etwa 4000 Menschen an der Demonstration in der Münsteraner Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Bündnis "Keinen Meter den Nazis" hatte zu insgesamt drei Kundgebungen aufgerufen. Mehrere hundert Polizisten waren im Einsatz.

Die Demonstrationen seinen „überwiegend friedlich“ verlaufen, erklärte der Einsatzleiter der Polizei, Martin Mönnighoff. Vereinzelt hätten Protestteilnehmer versucht, „die Sperrstellen zu durchbrechen“. Die Polizei habe Pfefferspray eingesetzt, um dies zu verhindern.

Laut Mönnighoff kam es auch zu „einzelnen Zwischenfällen“, bei denen Teilnehmer des AfD-Neujahrsempfangs von Demonstranten „bedrängt, bespuckt oder beleidigt“ worden seien. In diesen Fällen seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Zudem sei eine Anzeige wegen Beleidigung eines Polizisten angefertigt sowie drei Platzverweise ausgesprochen worden.

(lukra/AFP)