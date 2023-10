Polizei mit starken Kräften im Einsatz Tausende bei Pro-Palästina-Demos in NRW und Gegenkundgebungen

Mehrere Tausend Menschen haben am Kostenpflichtiger Inhalt Samstag in Düsseldorf weitgehend friedlich an einer Pro-Palästina-Demonstration teilgenommen. Der Zug führte durch die Innenstadt bis zur Landtagswiese. Im Abschlussbericht sprach die Polizei von „in der Spitze“ 6900 Teilnehmern. Gleichzeitig habe es in Düsseldorf eine Gegendemonstration mit rund 400 Teilnehmern gegeben.