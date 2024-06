Limburg stimmt dafür Taubentötung per Genickbruch – so gehen Städte in NRW mit den Vögeln um

In Limburg waren am vergangenen Sonntag nicht nur Europa- und Landratswahlen, die Bürger sollten auch darüber entscheiden, ob Tauben in der Stadt getötet werden sollen oder nicht. Die Wähler stimmten am Sonntag dafür, einen Teil der Vögel in der Stadt per Genickbruch töten zu lassen. Demnach unterstützen 53,45 Prozent (7530 Stimmen) der wahlberechtigten Bürger einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordnetensammlung.