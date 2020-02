„Brutalität ist erschreckend“ : Unbekannte quälen Tauben in NRW - Tierschutzbund fordert Respekt

Düsseldorf Vergiftet, durchbohrt, verstümmelt: Tauben sind vermehrt Opfer von brutalen Attacken geworden. Der Deutsche Tierschutzbund fordert daher in einer neuen Kampagne eine Regulierung der Population sowie Taubenhäuser.

In deutschen Städten hat es in den vergangenen Monaten mehrere Vorfälle gegeben, bei denen Tauben verletzt, gequält und getötet worden sind. In Aachen wurden die Vögel mit Pfeilen durchbohrt und in Mainz vergiftet. In Hamm wurden etwa zehn Tauben die Beine abgeschnitten oder abgerissen - vermutlich bei lebendigem Leib, wie der Deutsche Tierschutzbund berichtet.

Konkrete Maßnahmen für einen neuen Umgang mit Tauben sind nach Plänen des Deutschen Tierschutzbundes ein flächendeckender Einsatz von Taubenhäusern. Dort finden die Stadtvögel artgerechtes Futter und Nistmöglichkeiten. Eier könnten dort durch Attrapen ausgetauscht werden. An Stellen, an denen es besonders viele Tauben gibt, solle es kontrollierte Fütterungen geben, fordern die Tierschützer.

In der Vergangenheit hat es in vielen NRW-Städten Diskussionen um den Umgang mit Tauben gegeben. In einigen Gebieten war sogar die Rede von einer „Plage“. Aufgrund der vielen Tauben rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof sollen dort Tiere eingefangen und sterilisiert werden. Anschließend sollen sie wieder freigelassen werden und ihren Platz für fortpflanzungsfähige Tiere blockieren. So soll der Bestand auf Dauer reduziert werden. In Köln werden am Dom Falken und Bussarde eingesetzt, um die Tauben zu vertreiben.