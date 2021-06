Nach Zeugenhinweisen : Tatverdächtiger nach Messerstichen am Aasee festgenommen

Münster/Nottuln Nach einem Streit unter einer Brücke am Aasee in Münster musste ein 20-Jähriger mit lebensgefährlichen Stichverletzungen ins Krankenhaus. Jetzt hat die Polizei im rund 25 Kilometer entfernten Nottuln einen Verdächtigen festgenommen.

Eine Woche nach Messerangriffen auf zwei Männer am Aasee in Münster hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann vorläufig festgenommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige am Freitag nach Zeugenhinweisen in Nottuln im Kreis Coesfeld gefunden.