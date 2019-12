Fünf Verletzte : Tatverdächtige nach Schlägerei auf Parkplatz in Bochum wieder frei

Tatverdächtige nach Schlägerei auf Parkplatz in Bochum wieder frei

Bochum Nach einer Massenschlägerei auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bochum sind 13 Festgenommene wieder auf freiem Fuß. Fünf Männer waren verletzt worden.

Man habe keinem der Männer konkrete Tathandlungen nachweisen können, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Am Adventssonntag sollen insgesamt etwa 20 bis 30 Männer aufeinander losgegangen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie sich zu der Schlägerei verabredet hatten. Auch Baseballschläger und Mistgabeln sollen zum Einsatz gekommen sein. Fünf Menschen wurden verletzt, drei kamen in ein Krankenhaus. Auch Autos wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Totschlag.