Viele Tatserien in NRW Klimaaktivisten lassen Luft aus Hunderten Reifen

Klimaaktivisten sollen seit 2022 die Luft aus den Reifen von Hunderten Autos in NRW gelassen haben. Das Innenministerium verzeichnete 29 Vorfälle - wobei mindestens bei einer Tat mehrere Autos betroffen waren, wie es in einem noch unveröffentlichten Papier an den Landtag auf Anfrage der AfD heißt. Zuletzt wurden demnach zum Beispiel in Aachen bei 213 Pkw auf einmal die Reifen plattgemacht. In vielen Fällen haben die Klimaaktivisten Bekennerschreiben am Tatort hinterlassen.