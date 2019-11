Sendung am Neujahrstag : „Tatort“ Münster und Dortmund treffen 2020 aufeinander

Münster/Dortmund „Druck“ am Neujahrstag wird ein sehr außergewöhnlicher „Tatort“. Ins Jahr ihres 50. Jubiläums startet die Krimireihe mit vielen Schauspielstars und Teilen des Teams aus Münster und Dortmund.

In dem Neujahr-„Tatort“ geht es um eine Mordserie an vier Kommissaren verschiedener Dienststellen in Nordrhein-Westfalen. Da eine heiße Spur fehlt, treffen sich sieben Kommissare, die zu den Mordopfern in Verbindung standen, und werden von zwei Coaches (gespielt von „Tatortreiniger“ Bjarne Mädel und dem Rostocker „Polizeiruf 110“-Star Charly Hübner) auf Teamarbeit eingeschworen.