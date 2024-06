Tat in Hagen Zeugen stellen 15-Jährigen nach Überfall auf Kiosk

Aufmerksame Zeugen haben nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Hagen den Täter zuerst verfolgt und später festgehalten. Laut Mitteilung der Polizei hatte am Dienstag zuerst ein 60-Jähriger den mutmaßlichen Angreifer mit seinem Rad auf der Flucht verfolgt. In einem Garagenhof hielten dann zwei Zeugen im Alter von 20 und 55 Jahren den 15-Jährigen fest, bis die Polizei eintraf.