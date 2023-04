Erste Bilanz der Testphase So häufig werden Taser bei der NRW-Polizei eingesetzt

Die nordrhein-westfälische Polizei kommt offenbar gut mit den nicht unumstrittenen Tasern zurecht. Wie aus einer Auswertung des NRW-Innenministeriums für unsere Redaktion hervorgeht, ist die Elektrowaffe nach der einjährigen Testphase im sogenannten Echtbetrieb bereits 982 Mal eingesetzt worden. Demnach reichte es dabei in 760 Fällen aus (77 Prozent), wenn die Polizisten nur drohten, von dem Gerät Gebrauch zu machen, um eine Lage zu beruhigen. Rechnet man die 197 Fälle in der vorangegangenen Testphase in ausgewählten Kreispolizeibehörden hinzu, ergeben sich insgesamt 1179 Taser-Einsätze der NRW-Polizei.