Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei testet Taser in NRW : „Pilotversuch kann man sich eigentlich sparen“

Ein Polizeibeamter hält einen sogenannten Taser. Foto: dpa/Andreas Arnold

Düsseldorf Während in NRW die „Taser“ bei der Polizei erst noch getestet werden müssen, wird die Polizei in Rheinland-Pfalz nach einer erfolgreichen Testphase schon flächendeckend mit den Geräten ausgestattet. Diese Erkenntnisse sollte die Polizei in NRW nutzen, fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft.