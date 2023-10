Nach Gerichtsurteil NRW legt interne Taser-Vorschriften der Polizei offen

Der Taser wurde erst 2021 als Einsatzmittel in einigen Polizeibehörden eingeführt. Die Geräte sind politisch umstritten - auch zwischen den Regierungsfraktionen von CDU und Grünen in NRW. Bei den Koalitionsverhandlungen einigte man sich darauf, die Taser bis 2024 erst mal weiter zu testen. Laut LZPD wurde in NRW in diesem Jahr bis einschließlich September 1056 Mal ein Taser gezogen - wovon es in 853 Fällen „bei der reinen Androhung“ geblieben sei.