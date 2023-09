Starker Anstieg von Taschendiebstählen in NRW Wo NRW-Innenminister Herbert Reul schon Opfer eines Taschendiebes wurde

Landesweit wird die Polizei in dieser Woche auf belebten Plätzen an Informationsständen Tipps geben, damit es Taschendiebe nicht mehr so leicht haben. „Man muss eigentlich nur achtsam sein und seine Wertgegenstände gut geschützt bei sich tragen. Dazu gehört so eine einfache Sache wie das Portemonnaie nicht in die Gesäßtaschen zu stecken“, sagt Hans Hülsbeck vom LKA. Auch der erfahrene Ermittler ist schon von einem Dieb bestohlen worden. „Mir hat man die Geldbörse mit einem Messer aus meiner Gesäßtasche geschnitten. Davon habe ich nichts mitbekommen“, so Hülsbeck.