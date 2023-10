Nach Festnahme von Tarik S. in Duisburg Die deutsche Abhängigkeit von ausländischen Geheimdiensten

Marc Lürbke, innenpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion NRW, sagte, dass der Krieg gegen Israel auch unverkennbar die Gefahren durch islamistischen Terror in NRW erhöhe. „Die islamistischen Gefährder an Rhein und Ruhr sind dabei vielfach keine Unbekannten für die Sicherheitsbehörden. Der Rechtsstaat darf sich von radikalen Islamisten nicht auf der Nase herumtanzen lassen“, so Lürbke. „Wir brauchen dringend spürbar mehr Personal und Ressourcen für Polizei und Verfassungsschutz. Ohne wird es nicht gehen, die bereits geplanten Kürzungen von CDU und Grünen bei der Sicherheit im Landeshaushalt verbieten sich.“ Statt wie der NRW-Innenminister immer mehr Befugnisse zu fordern, müsse Schwarz-Grün die Polizei und Verfassungsschützer vielmehr verlässlich in die Lage versetzen, „dass der vorhandene rechtsstaatliche Instrumentenkoffer im Kampf gegen Terror auch konsequent angewendet werden kann“, so der FDP-Innenexperte.