Ausblick auf kommende Woche Streiks in Kliniken, Rheinbahn steht still

In Köln plant Verdi am Montag eine symbolische Aktion: Eine Gruppe von etwa 30 bis 40 Streikenden will die auf Landesebene erstellten Bildungspläne für die frühkindliche Bildung an das Historische Archiv der Stadt zur Aufbewahrung übergeben. Denn es bestehe durch den Personalmangel in den Einrichtungen eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Es gebe einen Fachkräftemangel und die Personalausstattung der Kitas sei ohnehin zu gering, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Ellen Steinhäuser am Freitag.