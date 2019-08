Pina Bauschs Nachfolgerin : Tanztheater Wuppertal – Kündigung von Intendantin Binder unwirksam

Wuppertal/Düsseldorf Das Tanztheater Wuppertal kommt wegen eines Streits nicht aus den Schlagzeilen. Die fristlose Kündigung der Intendantin Binder ist nicht wirksam, entschied das Gericht. Aber: Es gibt längst wieder eine Intendantin. Der Richter mahnt zur Einigung.

Der Vorsitzende Richter Alexander Schneider ermahnte alle Seiten eindringlich, nach einer Lösung zu suchen. „Es tut mir in der Seele weh, dass das Aushängeschild Wuppertals dermaßen leidet“, sagte der Richter am Landesarbeitsgericht am Dienstag in Düsseldorf. Dort ging es um die im Juli 2018 gekündigte Intendantin des weltberühmten Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch. Das Landesarbeitsgericht entschied wie die Vorinstanz: Die fristlose Kündigung von Adolphe Binder ist nicht wirksam. Die Gründe für die Trennung wie das Fehlen eines umsetzbaren Spielplans oder Beschwerden von Mitarbeitern reichten nicht aus. Binder war nur gut ein Jahr im Amt. Der Trennung waren Mediation und Abmahnungen vorausgegangen.