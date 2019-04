Infos : Hier gibt es Partys zum Tanz in den Mai

Junge Menschen tanzen ausgelassen bei einer Party (Symbolbild). Foto: Shutterstock/oneinchpunch

Düsseldorf Walpurgisnacht oder Tanz in den Mai: Wie man es auch nennen mag, am 30. April ist in der Region einiges los. Wo Sie am besten feiern können, lesen Sie hier.

Der Wonnemonat Mai will auch in diesem Jahr gebührend gefeiert werden. Womit geht das besser, als mit einer richtig guten Party? Wir haben uns in der Region einmal umgesehen und die coolsten Partys für Sie rausgesucht.

Düsseldorf

Der Zirkus feiert seinen Einzug ins Rudas: Der Zirkus Beatzarr bietet ab 22 Uhr magischen Tanz, Göschel & Gang turnen wieder durch Düsseldorf. Neben House, Club Sounds und HipHop stehen auch Zauberer, Feuerspucker, Stelzenläufer und Zuckerwatte auf dem Programm.

Foto: TONIGHT.de/Idajet Bogdani Infos Tanz in den Mai 2019: Die besten Partys in Düsseldorf.

Das Schauspielhaus „Heart of Gold“ sagt Goodbye – der Liederabend des Ensembles über die Liebe und das Geld wird zum letzten Mal auf der Großen Bühne im Central aufgeführt. Im Anschluss ab 22 Uhr steigen die Abschiedsparty und der Tanz in den Mai auf der Brücke mit Las Bombas live und dem DJ-Duo Plattenunterhalter. Mehr Infos zu Partys am Tanz in den Mai in Düsseldorf gibt es hier.

Mönchengladbach

Im Projekt 42 wird am 30. April gefeiert, was die Diskokugel her gibt. Die Party „Klitpop - Tanz in den Mai Special“ geht ab 23 Uhr im Projekt 42 an der Waldhausener Straße los. Mehr Partys aus Mönchengladbach gibt es hier.

Foto: Archiv Infos Tanz in den Mai: Die Party-Highlights 2019 in Mönchengladbach.

Krefeld

Im Schlachthof an der Dießemer Straße lautet das Motto "Mai Caramba!" Ab 18 Uhr geht die Party im Garten los mit Live-Musik: Parking Lot Flowers, Bella Luna, Banda Senderos und Mondo Mash. Um 23 Uhr geht es im Club weiter. Auf zwei Ebenen läuft HipHop und Dancehall. Im Zelt ertönen elektronische Klänge, die zum Tanzen einladen. Mehr Infos zu Partys am Tanz in den Mai in Krefeld gibt es hier.

Foto: LSV Infos Tanz in den Mai 2019: Die Partys in Krefeld.

Neuss

In der Pegelbar am Zollhafen 5 wird am 30. April über den Dächern von Neuss in den Mai getanzt. DJ Wonne soll für tanzbare Beats sorgen. Los geht es um 20 Uhr, man sollte vorab reservieren. Mehr Partys in Neuss gibt es hier.

Bergisches Land

Die Freiwillige Feuerwehr Lennep lädt ab 19 Uhr zur Open-Air-Veranstaltung rund um die Feuerwache ein. Eine Cocktailbar soll die Brände der Besucher löschen. Ein Imbissstand sorgt für die nötige Stärkung. Der Eintritt kostet zwei Euro. Mehr Infos zu Partys zum Tanz in den Mai in Solingen, Remscheid, Wermelskirchen, Radevormwald und Hückeswagen gibt es hier.

(skr)