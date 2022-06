Tankrabatt ab 1. Juni : „Ich habe extra mit dem Tanken auf heute gewartet“

Sebastian Odental aus Düsseldorf hat extra auf Mittwoch mit dem Tanken gewartet. Er hatte gehofft, dass die Preise noch weiter fallen. Foto: Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf/Köln Seit 0 Uhr sinken die Steuern auf Kraftstoffe kräftig; der Liter Sprit soll rund 30 Cent günstiger sein – theoretisch. Ob an den Tankstellen in Köln und Düsseldorf davon am frühen Mittwochmorgen schon etwas zu sehen gewesen ist und wie die ersten Autofahrer auf die Preise reagierten.

Es ist kurz vor 0 Uhr am Dienstagabend. An der Shell-Tankstelle am „Mörsenbroicher Ei“ in Düsseldorf ist nichts los. Niemand ist da, um zu tanken. Der Mitarbeiter am Nachtschalter guckt auf die Uhr und zählt die Sekunden bis Mitternacht herunter. „Das ist ja wie Silvester“, sagt er. Er ist gespannt, ob die Spritpreise an der Anzeigentafel sich verändern werden. Doch um Punkt 0 Uhr passiert nichts – und auch nicht danach. Der Liter Super kostet nach wie vor 2,27 Euro, Diesel 2,13 Euro. Der Mitarbeiter zuckt mit den Schultern. „War ja irgendwo klar, dass die Preise nicht sofort sinken werden. Ist ja typisch.“

Seit Mittwochnacht sinkt die Energiesteuer, damit die Spritpreise günstiger werden. An den Tankstellen dürfte sich das nach Betreiberangaben grundsätzlich aber erst nach und nach bemerkbar machen. Die Maßnahme läuft bis Ende August. Damit sollen die Menschen angesichts stark gestiegener Energiekosten entlastet werden.

Am Mittwochmorgen purzeln die Preise dann tatsächlich. Lange Warteschlangen an den Zapfsäulen sieht man aber nicht. An der Elan-Tankstelle in Düsseldorf-Gerresheim kostet der Liter Diesel um 6.54 Uhr 1,92 Euro, Super 1,81 Euro. „Zum Vergleich zu Dienstag ist es deutlich günstiger geworden“, sagt Angestellte Gabriele Reinhardt. Es sei auch deutlich voller als sonst. Sebastian Odental hat extra auf den Mittwoch gewartet, um wieder zu tanken. „Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Preise noch weiter fallen werden“, sagt der Düsseldorfer. „Aber es ist schon weniger geworden. Hätte ich jetzt nicht getankt, wäre ich liegengeblieben mit meinem Auto“, sagt er. Voll getankt hat er nicht. „Ich habe nur für 27 Euro Diesel getankt. Ich denke, dass es in den nächsten Tagen noch billiger wird“, sagt er.

Auch Carola Block macht ihren Tank nicht voll. „Auch wenn es heute wieder billiger ist, ist es im Vergleich zu früher immer noch sehr teuer“, sagt die Düsseldorferin. „Ich tanke deswegen momentan immer nur maximal für 30 Euro“, sagt sie. Ein Verhalten, das die Tankwarte seit Wochen beobachten. „Besonders am Dienstag hatte ich hier viele, die nur für 20 Euro getankt haben“, sagt Gabriele Reinhardt von der Tankstelle Elan. Der Mitarbeiter der Shell-Tankstelle am „Mörsenbroicher Ei“ bestätigt: „Die Leute kommen jetzt öfters, weil sie nur noch wenig tanken. Sie hoffen, dass sich die Preise wieder normalisieren.“

Carola Block aus Düsseldorf findet die Spritpreise immer noch zu teuer. Am Mittwochmorgen hat sie deshalb nur für knapp 30 Euro getankt. Foto: Christian Schwerdtfeger

Das Bundeskartellamt will sich von Mittwoch an genauer ansehen, wie sich die Spritpreise entwickeln. Die Steuerbelastung sinkt um 35,2 Cent pro Liter bei Superbenzin und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel. Wie viel der Sprit an der Tankstelle kostet, bestimmen aber Tankstellenbetreiber und Mineralölkonzerne.

Nicht nur an den Tankstellen in Düsseldorf und Köln dürften sich die Preise in der Nacht nicht – wie von vielen Kunden erhofft – verändert haben, sondern vermutlich auch an den meisten anderen Zapfsäulen im Land. Grund: Die Steuersenkung gilt für den Kauf des Sprits bei Raffinerie und Tanklagern. Selbst was am Dienstagabend geliefert wurde, beinhaltet also noch die normale Steuer. Genau das bringt Tankstellen und Mineralölgesellschaften in Erklärungsnot, denn viele Kunden erwarten sofort sinkende Preise. Experten gehen davon aus, dass es statt eines rapiden Preissturzes zu einem verzögerten Sinken des Preises kommen wird.

Stichprobe des ADAC im Raum Köln ergibt hohe Preisunterschiede

Die Senkung der Energiesteuer hat nach einer Stichprobe des ADAC im Raum Köln anfangs zu extremen Preisunterschieden an den Tankstellen geführt. „Bei den Spritpreisen gibt es teilweise Unterschiede von 20 bis 40 Cent je Liter und das auch an Tankstellen, die sehr nah beieinander liegen“, sagte der Sprecher des ADAC Nordrhein, Thomas Müther, am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Als Beispiel nannte er Preise für den Kraftstoff Super E10, der gegen 6.45 Uhr beim günstigsten Anbieter 1,77 Euro je Liter gekostet habe. Bei Diesel seien es 1,81 Euro je Liter gewesen. Gleichzeitig seien an anderen Tankstellen zu dem Zeitpunkt nach wie vor Spritpreise über der Marke von 2 Euro zu beobachten gewesen.

Viele Tankstellen hätten die um Mitternacht wirksam gewordene Steuersenkung also offenbar bereits schon in einem hohen Maße oder vollständig an der Zapfsäule abgebildet. Es gebe nach der Beobachtung von Spritpreisen im Großraum Köln am Mittwochmorgen aber auch noch viele Tankstellen, bei denen die Steuersenkung zunächst offenbar noch wenig bis gar nicht an der Zapfsäule angekommen sei.

