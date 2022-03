Extremer Lieferengpass bei Tamoxifen : Verzweifelte Suche nach Krebsmittel in Ratingen

Christina Wedler ist auf das KrebsmittelTamoxifen angewiesen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Ratingen Rund 130.000 an Brustkrebs erkrankte Frauen in Deutschland brauchen Tamoxifen. Christina Wedler aus Ratingen ist eine von ihnen. Doch das Medikament ist kaum zu bekommen – mittlerweile in ganz Europa nicht mehr. Alternativen gibt es kaum.

Von Jörg Isringhaus

In die Apotheke gehen, Rezept vorlegen, Medikament mitnehmen, das funktioniert bei Christina Wedler schon länger nicht mehr. Rund 20 Apotheken musste die 46-Jährige zuletzt in Ratingen auf der Suche nach der für sie existenziellen Arznei umsonst abklappern, bis sie endlich in Düsseldorf fündig wurde. Wie Wedler ergeht es derzeit bundesweit rund 130.000 Frauen, die auf Tamoxifen, ein Hormonpräparat gegen Brustkrebs, angewiesen sind. Massive Lieferengpässe haben zu einem Notstand bei dem für Betroffene lebenswichtigen Wirkstoff geführt. „Ich habe Operation, Chemotherapie und Bestrahlung überlebt, um nun an Lieferproblemen zu sterben“, sagt Wedler bewusst überspitzend. „Das kann doch nicht sein.“

Tatsächlich will das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Import tamoxifenhaltiger Arzneimittel erleichtern. Ermittelt werde, ob und welche Arzneimittelkontingente für den deutschen Markt kurzfristig verfügbar gemacht werden könnten, ohne dabei einen Versorgungsmangel in anderen Staaten zu erzeugen. Ärzte können auch kleinere Packungsgrößen oder Arzneimittel mit einer geringeren Stärke verordnen, dazu sollen keine Rezepte mehr auf Vorrat ausgestellt werden, um die Situation nicht zu verschärfen. Für betroffene Frauen wie Wedler wiegt allerdings die Angst, dass ohne das Medikament der Krebs zurückkehrt, schwerer. In Facebook-Gruppen würden die Wellen hochschlagen, viele Patientinnen seien verzweifelt. „Auch ich möchte meine beiden Kindern aufwachsen sehen“, sagt Wedler.

Das Problem: Für Tamoxifen gibt es nur wenige Ersatzpräparate, und diese haben teils schwere Nebenwirkungen. Das Medikament muss zudem über einen langen Zeitraum – bis zu zehn Jahre – eingenommen werden. Als „nicht unschwierig“ bezeichnet auch Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein, die Situation. „Wir führen dazu täglich Gespräche mit betroffenen Patientinnen. Das sind oft emotional nicht einfache Gespräche“, sagt Preis. Es werde versucht, Packungen auf dem europäischen Markt einzukaufen. Immer mehr Apotheken in Europa würden aber melden, dass keine Packungen mehr verfügbar seien. Jetzt müsste das Mittel schon unter anderem aus Kanada importiert werden. Ursache für diesen und andere Lieferengpässe sei ganz besonders auch die Verlagerung der Arzneimittelproduktion ins Ausland. „Früher galt Deutschland als die Apotheke der Welt, heute wird in China und Fernost produziert“, sagt Preis. „Wenn dort etwas ausfällt, hat das meist globale Folgen.“

Liefer- und Versorgungsengpässe bei Medikamenten haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen und beeinflussen die Versorgungsarbeit der Apotheken zunehmend. Bei einer Befragung von Apothekern aus dem Jahr 2020 nannten 84,8 Prozent Lieferengpässe als größtes Ärgernis; mehr als zehn Prozent der Arbeitszeit entfiele darauf, Engpässe zu vermeiden oder zu bearbeiten. Von 650 Millionen verordneten Packungen im Jahr 2019 waren laut Preis 18 Millionen nicht verfügbar, im Jahr zuvor waren es nur 9,3 Millionen und 2017 etwa 4,7 Millionen. Auch bei den vom BfArM verzeichneten Lieferengpassmeldungen von Arzneimitteln gibt es einen klaren Aufwärtstrend – von 108 Meldungen im Jahr 2017 auf 543 im Jahr 2020. „Wenn die Regierung daran nichts ändert, wird das noch schlimmer werden“, warnt Preis. „Bei Arzneimitteln geht es letztendlich um die Gesundheit der Menschen.“