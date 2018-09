Taifun „Mangkhut“ in Hongkong: Essener erlebt den Wirbelsturm hautnah

Hongkong Seit sieben Jahren lebt Gerhard Kuschnik in Hongkong. Doch in der Wahlheimat des Esseners herrscht wie im Rest Südchinas Ausnahmezustand. „Mangkhut“, der stärkste Taifun seit 40 Jahren, fegt über das Land. Wie er diese Extremsituation erlebt, erzählt er im Interview.

Die Bäume sind vom Wind bis auf den Boden heruntergedrückt, die wenigen Menschen, die sich vor die Tür gewagt haben, werden wie Lego-Figuren umgeweht. Regen peitscht durch die Häuserschluchten, als würde er aus Wasserwerfern schießen. In Hongkong und weiten Teilen Südchinas steht das öffentliche Leben still, seit Taifun „Mangkhut“ von den Philippinen herübergezogen ist. Seit 1979 hat die Region keinen stärkeren Taifun erlebt, zeitweise war er mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde unterwegs. Am Montagmorgen wurde er zwar auf einen Tropensturm herabgestuft. Er bewegt sich jedoch landeinwärts, wo Regen und starke Winde bis Dienstag anhalten dürften. Mittendrin ist der 32-jährige Gerhard Kuschnik, der vor sieben Jahren von Essen nach Hongkong gezogen ist. Dort lebt er mit seinem zweijährigen Sohn und seiner Frau in einem der zahlreichen Hochhäuser.