Tagebau Hambacher Forst: Aktivisten besetzen Braunkohle-Bagger

Merzenich/Kerpen Erneut sind Umweltaktivisten in den Tagebau Hambach eingedrungen und haben einen Braunkohlebagger besetzt. Das dürfte nur der Auftakt zu weiteren Protestaktionen gewesen sein, die für das Ende der Woche geplant sind.

Sechs Umweltaktivisten haben am Sonntagmorgen einen Braunkohlebagger im Tagebau Hambach besetzt. Der Tagebaubetreiber RWE habe die Polizei darüber informiert, dass ein Bagger, der nicht in Betrieb war, von mehreren Menschen bestiegen worden sei.

Die Aktivisten wollen laut Pressemitteilung "darauf aufmerksam machen, dass mit dem vorläufigen Rodungsstopp nicht das Ende der zerstörerischen Kohlegewinnung einhergeht". Sie hätten zwei Transparente am Bagger befestigt. Auf einen stehe "No jobs on a dead planet“ (Auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze"), auf dem anderen heiße es „Mit die falschen trifft es oft, nicht mit Kumpel wollen wir Zoff“. Die Aachener Nachrichten hatten zuerst über die Aktion berichtet.