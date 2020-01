Kostenpflichtiger Inhalt: Besuch in Morschenich : „Wir gehen auf jeden Fall“

Sandra Laws mit ihrer Tochter Leonie Kaiser gehört zu den letzten Menschen, die noch in Morschenich ausharren. Foto: Anne Orthen (ort)

Morschenich Morschenich wird wohl vom Tagebau Hambach verschont. Doch viele Bewohner sind schon nach Neu-Morschenich umgesiedelt. Wer noch ausharrt, will gehen; wer schon weg ist, will nicht zurück. So bleibt die Zukunft des Orts ungewiss.