Kostenpflichtiger Inhalt: Tag des Ehrenamts : Darum engagieren sich Menschen in NRW ehrenamtlich

Andreas Howald (48) aus Bedburg-Hau spendet seit vielen Jahren Blut. Demnächst steht das 165. Mal an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Düsseldorf Einer hat schon 164 Mal Blut gespendet, der andere immer wieder neue Ideen für Bedürftige in Solingen: Vier Ehrenamtler aus NRW erzählen, was sie antreibt und warum ihnen ihr Projekt am Herzen liegt.