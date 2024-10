Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober Am Feiertag zum Shopping in die Niederlande

In Roermond, Venlo und anderen beliebten niederländischen Städten sind an deutschen Feiertagen traditionsgemäß viele Deutsche unterwegs. Der niederländische Handel hat sich darauf bereits eingestellt. Vielerorts gibt es Lotsen oder Parkleitsysteme, die den Weg zu den Parkplätzen aufzeigen. Der 3. Oktober bietet sich mit dem Brückentag am Freitag auch für einen Kurzurlaub in die Niederlande an. Wir geben Tipps für das lange Wochenende.