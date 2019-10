Tag der Deutschen Einheit : Verkehrstipps für den Ausflug in die Niederlande aus NRW

Verkehrstipps für den Ausflug in die Niederlande aus NRW

Das Designer-Outlet in Roermond zieht viele Besucher aus NRW an.

Düsseldorf Viele Menschen in NRW nutzen den Tag der Deutschen Einheit, um in die Niederlande zu fahren - zum Kurzurlaub über das lange Wochenende oder zum Einkaufen. Straßen.NRW gibt Tipps, wie man den Stau umgehen kann.

Beliebte Ausflugsziele für die Bürger in NRW liegen zum Beispiel in Roermond oder Venlo. Damit der Verkehr in der Grenzregion möglichst störungsfrei fließen kann, hat die Straßen.NRW-Verkehrszentrale gemeinsam mit der niederländischen Straßen- und Wasserbaubehörde "Rijkswaterstaat" folgende Routenempfehlungen nach Roermond bzw. Venlo/Eindhoven ausgearbeitet.