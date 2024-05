Laut Krankenkasse Jeder zwölfte Beschäftigte in NRW ist tabaksüchtig

Etwa jeder zwölfte Beschäftigte ist in Nordrhein-Westfalen nach Angaben einer Krankenkasse tabaksüchtig. Wie die KKH Kaufmännische Krankenkasse am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte, waren 83 von 1000 bei ihr versicherten Beschäftigten im Jahr 2022 diagnostizierte Fälle - rund 10 700 KKH-Versicherte waren damals also wegen Abhängigkeit, Entzugserscheinungen, akuten Tabakrauschs oder psychischer Probleme, die mit Tabak zusammenhingen, beim Arzt gewesen. 2019 - also vor Corona - waren es noch 79 von 1000 gewesen und 2012 nur 57 von 1000. Es gebe immer mehr berufstätige exzessive Raucherinnen und Raucher, schlussfolgert die KKH aus den Daten, die zeitversetzt anonymisiert ausgewertet werden. Aktuellere Angaben lagen zunächst nicht vor.