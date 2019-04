Untersuchungsausschuss in Düsseldorf : Syrer stirbt in JVA Kleve - Zeugenvernehmung im Fall Amad A. ist gestartet

Syrer stirbt in JVA Kleve - Zeugenvernehmung im Fall Amad A. ist gestartet

Untersuchungsausschuss in Düsseldorf

Düsseldorf Aufklärung hinter verschlossenen Türen: Entgegen seiner ursprünglichen Absicht vernimmt der Untersuchungsausschuss zum Tod eines unschuldig inhaftierten Syrers in Kleve Zeugen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Aufklärung ohne Öffentlichkeit: Im Fall des irrtümlich verhafteten und nach einem Zellenbrand gestorbenen Syrers Amad A. hat ein Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags am Dienstag mit der Beweisaufnahme begonnen. Der Start in Düsseldorf verlief holprig, weil der erste Zeuge, ein 60 Jahre alter Staatsanwalt aus Kleve, sich weigerte, öffentlich auszusagen. Seine Genehmigung lasse nur eine nicht-öffentliche Aussage zu, so der Ermittler.