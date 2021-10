Vor Gelsenkirchener Synagoge : Hassparolen gegen Juden - hohe Haftstrafe wegen Volksverhetzung

Ein Polizeiwagen steht vor der Synagoge in Gelsenkichern: Im Mai hatte es dort eine antisemitische Demo gegeben. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Gelsenkirchen Das Amtsgericht Gelsenkirchen hat einen Mann wegen Volksverhetzung und weiterer Delikte zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Er hatte sich an einer antisemitischen Demo beteiligt.

Knapp fünf Monate nach der antisemitischen Demonstration vor der Gelsenkirchener Synagoge ist ein Mann am Mittwoch verurteilt worden. Das Amtsgericht Gelsenkirchen sah es als erwiesen an, dass der 30-Jährige am 12. Mai unter anderem Hassparolen gegen Juden gerufen hatte und verurteilte ihn zu einer Gesamt-Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Die antisemitische Demonstration hatte seinerzeit bundesweit Entsetzen ausgelöst.