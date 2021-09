Flut-Schäden an Straßen in NRW : 95 Prozent der Sperrungen sind aufgehoben

Flut-Schäden an Straßen in NRW

Swisttal Straßen NRW und Verkehrsministerium haben über den Stand der Brückenbauten und Fahrbahnsanierungen nach der Flutkatastrophe informiert. Von 220 Straßensperrungen in der Zuständigkeit von Straßen NRW konnten 95 Prozent wieder aufgehoben werden.

Das Hochwasser hat im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auch auf den Autobahnen riesige Schäden verursacht. Allein an den Autobahnen im Rheinland sind Schäden bis zu 100 Millionen Euro entstanden. Aber auch viele Land- und Bundesstraßen wurden schwer beschädigt: Die Swistbachbrücke an der Landesstraße 182 etwa wurde durch den angestiegenen Swistbach komplett unterspült und muss neu errichtet werden. Nachdem das alte Brückenbauwerk beseitigt worden war, wurde am 20. September mit dem Neubau der Brücke begonnen.

Bei einem Ortstermin am Mittwoch versprach Hendrik Schulte, Staatssekretär im Verkehrsministerium, dass die Landesregierung alles daransetze, den Wiederaufbau so schnell wie möglich abzuschließen. Anfang kommenden Jahres soll etwa die neue Swistbachbrücke fertig werden. Von 220 Straßensperrungen in der Zuständigkeit von Straßen NRW konnten nach der Unwetterkatastrophe inzwischen 95 Prozent wieder aufgehoben werden. Noch wird an vielen Straßen aber gebaut. Bei den verbliebenen fünf Prozent sind vor Baubeginn weitere Untersuchungen oder Planungen notwendig. Um schnell voranzukommen, hat das Land nach Angaben von Schulte dafür gesorgt, dass Neubauten ohne weitere Genehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen gebaut werden können – selbst dann, wenn Anpassungen an aktuelle Standards erforderlich sind. Bis zu einem Volumen von 5,3 Millionen Euro können Aufträge nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung ohne Ausschreibungsverfahren direkt vergeben werden.