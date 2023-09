Aufruf des Erzbistums Köln Öffentliche Suche nach möglichen Missbrauchsopfern eines früheren Priesters

Dieser lebte von 2006 bis 2018 sowie im Jahr 2020 in Swisttal-Heimerzheim. Eschweiler war dort zwar nicht Gemeindepfarrer, feierte aber regelmäßig Messen – unter anderem in der Heimerzheimer St.-Kunibert-Kirche. Über den Ort hinaus bekannt und beliebt war er für seine Mundartgottesdienste. Eschweiler wurde in Bonn geboren und wuchs in Rösberg und Merten auf. Neben Swisttal war Eschweiler unter anderem in den Jahren 2003/04 sowie 2018/19 in Wesseling als wohnhaft beziehungsweise tätig.