NRW-Ministerpräsident in Swisttal : Armin Laschet besucht von Flutkatastrophe betroffenen Ort

Swisttal NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Montag die von derm Hochwasser stark betroffene Gemeinde Swisttal besucht. Über eine Stunde machte sich Laschet ein Bild von den Schäden und sprach mit Helfern und Betroffenen.

An einer Versorgungstelle traf Laschet auf einen Imbissbetreiber, der in Tränen ausbrach. In wenigen Minuten sei seine Arbeit von vielen Jahren zunichte gemacht worden. Laschet betonte die Notwendigkeit zügiger Hilfen: „Wir brauchen schnelle Soforthilfe.“ Er habe sich erkundigt, wie die Auszahlungen vor Ort liefen - entweder per Überweisung oder, wenn es nicht anders gehe, auch mit Bargeld. „Dann kommt die große Aufgabenstellung: Der Wiederaufbau. Da werden Bund und Land zusammenarbeiten. Und da arbeiten wir auf Hochtouren, dass es bald Entscheidungen auf der Bundesebene gibt.“